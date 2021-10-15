Türk Hava Yolları'ndan ailelere özel kampanya! İç hat uçuşlarında yüzde 20 indirim...

Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları (THY), tüm iç hat uçuşlarında aileye özel yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, indirimden faydalanmak için aynı rezervasyon kaydında bulunan tüm yolcuların aynı soyadı taşıması yeterli olacak.

Kampanya, 14 Ekim 2021 ile 24 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 14 Ekim 2021- 26 Mart 2022 arasındaki biletler için geçerli olacak.

Açıklamada kampanyaya ilişkin şu bilgiler yer aldı: