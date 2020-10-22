Türk Hava Yolları, ilk Airbus A350 XWB siparişini teslim aldı

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, toplamda 25 adet sipariş verdiği A350-900 uçaklarının ilkini teslim aldı. Türk Hava Yolları, bu en yeni nesil, yüksek verimli geniş gövdeli uçağın en yeni operatörü oldu.

Hali hazırda 179 uçaklık (yolcu ve kargo) Airbus filosuna sahip olan Türk Hava Yolları, filosundaki 66 adet A330 modeli ile dünyada bu uçak tipinin en büyük operatörü. Filoya katılacak olan yeni A350’ler ile havayolu, A330 ve A350XWB Aileleri arasındaki eşsiz ortak kullanım yeteneği sayesinde operasyonel esneklik ve daha düşük işletme maliyetleri gibi avantajlardan yararlanacak.

Türk Hava Yolları’nın A350-900 uçağı, modern ve konforlu, 32 adet Business ve 297 adet Comfort Economy olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için HD ekranlar ve Wi-Fi bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemi ile donatıldı.

A350 XWB, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara ve yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojiler birlikte, yakıt ve emisyon tüketiminde yüzde 25’lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor. A350 XWB kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizi; yolculara ve mürettebata en konforlu uçuş deneyimini sunan en modern uçak içi ürünlere sahip.

Eylül 2020 sonunda A350 XWB Ailesi, dünya çapında 50 müşteriden 930 adet kesin sipariş aldı.