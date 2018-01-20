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Türk halkından Mehmetçik'e sevgi gösterisi

20 Ocak 2018 Cumartesi - 21:55 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 21:59

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan askeri konvoyun Hatay'ın Hassa ilçesi'nden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerlere moral verdiği anlar kameralara yansıdı.


TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında hava saldırısı aralıklarla devam ederken, Suriye sınırına askeri sevkiyat da sürüyor. Askeri konvoyun Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerlere alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verdi. Askerler de kalabalığa, aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

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