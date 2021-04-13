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Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatını kaybetti

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 22:01 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 22:01

Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, 100 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz'ün, talebi üzerine tedavisi Türkiye'de yürütülüyordu.


ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz,  tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için talebini yetkililere iletmiş ve bunun  üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans uçak gönderilmişti.
 
Bu uçakla 5 Ocak 2021'de Türkiye'ye getirilen Başgöz'ün tedavisi  sürüyordu.
 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, "İlhan Başgöz hocamızı kaybettik. Hocamıza  Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum."  ifadesini kullandı.
 
Memleketine döndüğü için sevinçliydi
 
Başgöz, Türkiye'ye nakli için gerekli işlemlerin tamamlanmasının  ardından Indianapolis'ten ambulans uçakla alınarak Esenboğa Havalimanı'na  getirildiğinde, ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirmişti.
 
Yurt dışında 33 senedir çalışmanın yorgunluğu içinde olduğunu ifade  eden Başgöz, "Memleketime dönmemin sevincini Enver Gökçe'nin bir dizesiyle  anlatacağım: 'Senin emekçin olaydım şen olası türküsü, dost kokusu, dost selamı  Türkiye'. Yorgunum daha fazla konuşamayacağım." açıklamasında bulunmuştu.
 
Alanında en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyordu
 
Sivas'ta 1921'de doğan Başgöz, Ankara Üniversitesi Dil ve  Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuştu.
 
1960'ta gittiği ABD'de önce California Üniversitesi, ardından  Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler veren Başgöz,  Indiana-Bloomington Üniversitesinde Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları  Başkanlığı yapmıştı.
 
 Emekli olduktan sonra Türkiye'de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de  de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve  yazdığı kitapları ile bu alanda en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyordu.
 

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