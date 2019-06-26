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Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

DHA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 10:29

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.


Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.
 
Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.
 
Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.
 

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