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Türk F-16'ları Azerbaycan'da

Türk F-16'ları Azerbaycan'da Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.
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