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Türk Eğitim Sen: Tayini yapılmayanlara ikinci bir hak verilsin!

03 Eylül 2020 Perşembe - 17:06 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 17:06

Türk Eğitim Sen, Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmelerinde kadro yetersizliği nedeniyle tayinleri gerçekleşemeyen öğretmenlerin MEB’in il emri uygulamasıyla yüzlerini güldürdüğünü belirterek, MEB yetkililerine teşekkürlerini iletti.


Türk Eğitim Sen, kadro yetersizliğinden dolayı tayin talebi gerçeklemeyen öğretmenlerin taleplerini geçtiğimiz günlerde MEB’e yazılı olarak iletti. Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduklarını belirten sendika, MEB’in duruma kayıtsız kalmadığını ve öğretmenlerimize il emri uygulaması getirerek, onların yüzünü güldürdüğünü hatırlattı ve yetersiz kontenjandan dolayı tayini yapılmayanlara da ikinci bir hak verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir adım atmasını istedi.

TAYİNİ YAPILMAYANLARA DA İKİNCİ BİR HAK VERİLMESİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, il emri çağrılarına kulak veren başta Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk olmak üzere emeği geçen tüm MEB yetkilerine teşekkür etti.  Anayasa'nın 41. maddesi ile güvence altına alınan aile birliğinin bozulmamasının çok önemli olduğunu söyleyen Geylan, "Mazeret tayin istekleri karşılanmayan öğretmenlerimiz il emrine verilerek mağduriyetleri giderildi. Uzun süredir gündeme getirdiğimiz bu talebimize olumlu yaklaşan Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Öte yandan; il içi özür grubu mağdurları için de ilçe emri hakkı verilmesi, yetersiz kontenjandan dolayı tayini yapılmayanlara da ikinci bir hak verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir adım bekliyoruz."

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Türk Eğitim Sen ilçe emri meb
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