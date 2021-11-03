03 Kasım 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -0.24 EURO 11,2340 0.99
USD 9,6840 0.85 ALTIN 553,900 0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türk dostu olarak biliniyordu! New York'ta seçimi Eric Adams kazandı

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 9:51 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 9:51

New York Belediye Başkanlığı'na siyahi Eric Adams seçildi. Adams bu görev seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.


New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti.
 
New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.
 
Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı. 61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.
 
Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.
 
Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.
 
Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak. 

ETİKETLER

New York Eric Adams abd
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.