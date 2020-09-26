Türk Dil Bayramı nedir? 26 Eylül Türk Dil Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı, tarihi…

Türk Dil Bayramı 88. yılında kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden kültüre, ticaretten iletişime bütün alanlarda Türkçenin potansiyelinin giderek arttığını görmek bizler için iftihar vesilesidir. Dilimizin zenginliklerinin tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanırken, Türk Dil Bayramı ile ilgili merak edilenler de arttı. Peki, Türk Dil Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı? Türk Dil Bayramı tarihi…

Türk Dil Bayramı hakkında araştırmalar sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği ile dil işlerini yürütecek bir oluşumun kurulmasına karar verilmesi başlayan süreçte önce 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu, ardından düzenlenen Türk Dili Kurultayı ile 26 Eylül’ü Dil Bayramı ilan edildi.

TÜRK DİL BAYRAMI NEDİR?

88 yıl önce aralarından bilim insanı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi meslek gruplarının bir araya geldiği Türk Dili Kurultayı’nda Türkçe’nin önemini vurgulamak için 26 Eylül gününü ‘dil bayramı’ ilan edildi.

TÜRK DİL BAYRAMI TARİHİ

Bir milletin var olabilmesi için dilin en önemli unsur olduğunu sık sık vurgulan Atatürk, 11 Temmuz 1932 tarihinde bir akşam yemeğinde masadakilere dil işlerine yoğunlaşılması gerektiğini söyleyerek süreci başlattı. Türk Dili Tetkik Cemiyeti adında 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk dili ile ilgilenen bir kurum kuruldu.

Samih Rifat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri İçişleri Bakanlığına giderek başvuruda bulunmasıyla kurulan kurumun adı sonradan Türk Dil Kurumu olarak değiştirildi.

Türk Dil Kurultayı, Türk dilinin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi konusunda önemli 88 yıl önce önemli bir adım attı.