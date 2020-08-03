03 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2090 0.05
USD 6,9770 -0.01 ALTIN 441,650 -0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türk Böbrek Vakfı: Yetişkin bir birey günde 2-2,5 litre su tüketmeli

AA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:05 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 13:05

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yetersiz su tüketiminde idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı oluşma riskinin arttığını belirterek, yetişkin bir bireyin günde 2-2,5 litre su tüketmesi gerektiğini bildirdi.


Timur Erk, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz Beslenme Vakfı  tarafından yayımlanan yetersiz su tüketimine ilişkin makaleyle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.
 
Makalede yer alan "Hafif şekilde ortaya çıkan sıvı kaybı bile zihinsel  durumunu olumsuz etkiliyor ve yorgunluk hissini artırıyor. Etkilenen zihinsel  işlevler ise sırasıyla hafıza, dikkat ve konsantrasyon olarak öne çıkıyor."  içeriğini yorumlayan Erk, sadece sıcak havalarda değil, her mevsim yeterli su  tüketimine vurgu yaptıklarını kaydetti.
 
Erk, "Bu çalışmanın sonuçları özellikle ileri yaşlı kimseler için son  derece kritik. Çalışmada öne çıkan, dehidrasyonun yani vücutta sıvı kaybının,  bilişsel bozukluğu ve fonksiyonel yetenek değişiklikleri olanlarda daha yaygın  olduğu yönünde. Su, idrar yollarının ve böbreklerin sağlıklı olmasına yardımcı  olur. Sıvı alımı azaldığında ise idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı oluşma  riski artar ve yetersiz sıvı alımı, akut böbrek hasarının ana nedenlerinden biri  olarak karşımıza çıkar." açıklamasında bulundu.
 
"Yetişkinlerin günde 2-2,5 litre su tüketmesi gerekiyor"
Yetersiz su tüketimine bağlı yaşanan sıvı kaybı sonrası, düşük  tansiyon, halsizlik, baş dönmesi ve düşme riskinin de söz konusu olduğunu  vurgulayan Erk, sözlerine şunları ekledi:
"Yetişkin bir bireyin günde 2- 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Sıvı  kaybı olasılığı, idrar söktürücüler, çeşitli müshiller ve ilaçlarla daha da  artarken, idrarını tutamayan insanların sıvı alımını azaltması onları  dehidrasyona daha yatkın hale getiriyor. Kabızlığın da en yaygın nedenlerinden  bir olarak görülen sıvı kaybı, idrar çıkışıyla da anlaşılabiliyor. Genel bir  kural olarak, idrarın rengi yararlı bir rehber olabilir, kokusuz ve soluk renkte  olan idrar genellikle iyi bir sıvı alımını işaret eder, koyu ve güçlü kokulu  idrar ise sıvı kaybının yaygın belirtisidir."
 
"Soğuk çaylara ve gazlı içeceklere dikkat edilmeli"
Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, günde 2-2,5 litre su  tüketimi yapmakta zorlananlara alternatif olarak suların içerisine meyve  parçaları, nane, maydonoz atma gibi önerilerde bulundu.
 
Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Özellikle dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir diğeri de  sıvı alımına eşdeğer tutulan ve içerdiği yüksek şeker oranları ile hayli  tehlikeli olan soğuk çaylar ve gazlı içecekler. Serinlemek isterken bir kutu  gazlı içecekten 10 küp şeker alıyor olmak, farkında dahi olunmadan şeker  tüketimini artırmış oluyor. Şeker konusunda üzerine konuşulacak ve ferahlatıcı  özelliğinden dolayı yaz aylarında sık tüketilen karpuz için de aynı tehlike söz  konusu. Karpuz, yüksek su içeriği sayesinde terle atılan sıvının karşılanmasını  sağlar. Ancak karpuzun aşırı tüketimi yüksek şeker içeriğinden dolayı doğru  değildir."
 

ETİKETLER

Türk Böbrek Vakfı su yetişkin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.