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Türk bilim insanları geliştirdi! Yeni yöntem...

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 17:56 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 17:59

Türk bilim insanı Prof. Dr. Murat Bozkurt yürütücülüğünde, kişinin kök hücrelerinden elde edilen özel proteinlerden oluşan ve eklemlerdeki hasarlı kıkırdağı tamir ederken protein temelli kapsülün de kemik dokuya tutunarak onarmasını sağlayan "kapsülasyon" yöntemi geliştirildi.


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve  Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kas İskelet Sistemi ve Rejeneratif  Tıp Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Bozkurt, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, eklemlerin vücutta hareketi sağlayan ana yapılar olduğunu ve  kemiklerin bitiş noktalarında bulunduğunu belirtti.
 
Eklemlerin yüzeylerinin kıkırdaklardan oluştuğunu anlatan Bozkurt,  diz, ayak bileği, omuz, omurga, el bileği ve dirseklerde kıkırdakların  bulunduğunu anımsattı.
 
Bozkurt, "Kıkırdak bir kez hasar gördüğünde, bir daha düzelmez. Bu,  Hipokrat'tan bu yana bilinen bir gerçektir. Kıkırdak harabiyeti başladığında,  eklemlerdeki kıkırdak yapı bozulur. Bu hareketlerin kısıtlanmasına, ağrıya ve  kireçlenmeye neden olur. Tedavi edilemediğinde ise kalıcı sakatlıkla sonuçlanır."  dedi.
 
Kıkırdak hasarının ekleme göre değişebildiğini, merdiven inip çıkma,  oturup kalkma, yürüme ya da bir şeye uzanma gibi hareketlerin yapılamamasına yol  açabildiğini dile getiren Bozkurt, "İskelet sisteminde eklem sağlığı çok  kritiktir. Eklemler diğer bütün yapılar için de bir güvencedir. Bu nedenle  kıkırdakların korunması lazım." diye konuştu.
 
 "Enjeksiyon ya da artroskopi ile yapılıyor"
 
Prof. Dr. Bozkurt, genç ve kıkırdaklarında ciddi hasar bulunanlarda  ileride kalıcı hasar gelişmemesi için erken dönemde tedbir alınması gerektiğini  ifade ederek, "Yenileyici tıp uygulamalarıyla kök hücreden elde edilen kıkırdak  ve protein içerikli kapsülün, hedeflenen bölgeye enjekte edilmesiyle hasarlı  bölgeye tutunup onarmasına imkan veren yöntem geliştirdik." dedi.
 
Uygulama hakkında bilgi veren Bozkurt, şunları kaydetti:
 
"Özellikle genç yaştakilerde eklem üzerinde geniş alana yayılan bir  kıkırdak problemi bulunması halinde biyolojik tedavi ile etkin tedavi planlamalı.  Kişinin kıkırdak hücrelerinin laboratuvarda çoğaltılarak hasarlı bölgeye  enjeksiyonunu içeren biyolojik tedavi uygulanmalı. Bu yöntem, yaklaşık 10 yıldır  dünyada sayılı merkezlerde uygulanıyor. Biz ise bu yöntemi daha fonksiyonel hale  getirdik.
 
Kişiden alınarak geliştirilen kıkırdak hücrelerinin bir kapsül içine  konularak, kapsülün dış yapısının da kıkırdak zarar gördüğünde ortaya çıkan kemik  yüzeye yapışmasına olanak sağlayan bir yönteme imza attık. Uygulama, enjeksiyon  ya da eklem içindeki problemleri gösteren cerrahi teknik olan artroskopi ile  yapıldı."
 
 "Hasarlı bölgenin kıkırdak benzeri dokuya dönüştüğü saptandı"
 
Hasarlı kıkırdak yapı ile birlikte ortaya çıkan kemik yüzeye tutunacak  kapsülün nasıl yapılacağına ilişkin yürüttükleri çalışmanın yaklaşık 8 yıl  sürdüğünü anlatan Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Bunun için ilk olarak hasarlı kıkırdak ve kıkırdak altı kemik  dokudan, sağlam kıkırdak ve kıkırdak altı kemik dokudan parçalar alarak özel bir  gen analiz yöntemiyle inceleme yapıldı. Araştırma sonucunda protein denilen bazı  özel genler tespit edildi. Kemik dokuya tutunmayı sağlayacak kapsülün dışı,  tespit edilen bu proteinlerle kaplandı.
 
Laboratuvar çalışmalarında, hazırlanan kapsüllerin dış yüzeyinin de  bio-hedefleme yöntemi uygulanarak kemik dokuya yapıştığı saptandı. Bu aşamanın  ardından koyunlar üzerinde kontrol gruplu hayvan çalışmalarında uygulanarak,  iyileşme oranlarına bakıldı. Kıkırdak bölgesinin uygulama sonrasında normal  kıkırdağa benzeyip benzemediğinin anlaşılabilmesi için yapının çeşitli açılardan  kesitli görüntüleri alındı. Çalışma sonucunda, bu hasarlı bölgenin kıkırdak  benzeri dokuya dönüştüğü saptandı.
 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) sonuçlarında hasarlı bölgenin  kıkırdak benzeri doku ile dolduğu, güzel bir kıkırdak oluştuğu tespit edildi.  Pandemi sonrasında kontrollü insan çalışması yapılacak. Gen çalışması,  uluslararası 'Connective Tissue Research' tıp dergisinde yayımlanarak dünya  literatürüne sunuldu. Yöntem, iki ayrı ülkedeki üniversiteden de destek  mektupları aldı."
 
Hem laboratuvar hem de hayvan çalışmalarının TÜBİTAK'tan büyük destek  aldığını dile getiren Bozkurt, "Hayvan ve laboratuvar sonuçları, ikinci olarak  uluslararası 'Journal of Orthopaedic Surgey and Reserarch' dergisinde de  yayımlanarak bilim insanları ile paylaşıldı." diye konuştu.
 
 "Yeni kapsülasyon tekniğine Türkiye imzasını attık"
 
Prof. Dr. Bozkurt, kapsülasyon patent çalışmalarına ilişkin de,  "Kapsülasyonun ABD ve Türkiye'den patenti de alınarak, bunun bizim yöntemimiz  olduğu da kayıt altına alındı. Kıkırdak hasarı ve kemik dokunun onarılmasına  imkan tanıyan yeni kapsülasyon tekniğine Türkiye imzasını attık." bilgisini  verdi.
 
Kapsülasyon yönteminin eklem kıkırdağı içeren diz, kalça, ayak ve el  bileği, omuz ile dirseklerinde hasar olan kişilere uygulanabileceğini ifade eden  Bozkurt, "Bu eklemlerin hepsine enjeksiyon ile bu yöntem yapılabilir. Yöntemin,  50 yaş altındakilere yapılması öngörülüyor. İleri yaşlardakilerde kök hücreler  çok verimli olmadığı ve eklemlerindeki harabiyet bölgesel yerine yaygın  olduğundan şu an için bu yöntemi uygun görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 
 
 
 

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