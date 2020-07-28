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Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 15:17

Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan UFUK 2020 kapsamında açılan "elektrikli araçlardaki batarya paketlerinin geliştirilmesi" çağrısında, Avrupa Birliğince (AB) desteklenmeye hak kazanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), hızlı şarj durumunda elektrikli araçlardaki pil ömrünün uzatılması için soğutma tasarımlarını geliştirecek.


TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk2020 Programı  kapsamındaki "HELIOS Projesi", şehir içi elektrikli mobilite hizmetlerinde  (elektrikli otobüsler) kullanılmaya yönelik akıllı, ölçeklenebilir, yüksek  performanslı, modüler batarya paketlerinin geliştirilmesini hedefliyor. Projede 8  ülkeden 18 ortak yer alıyor.
 
Proje koordinatörü İYTE Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Erdal Çetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son derece önemli olan projenin  diğer Türk ortaklarının Vestel Elektronik, Bozankaya ve TÜBİTAK olduğunu söyledi.
 
Projenin İYTE ayağında, pil paketinin ısı yönetim sisteminin  tasarlanması ve geliştirilmesinin bulunduğunu aktaran Çetkin, bu sistem sayesinde  batarya sıcaklıklarının istenen aralıkta tutulmasının hedeflendiğini anlattı.
 
Doktora öğrencisi Şahin Güngör ve yüksek lisans öğrencisi Sinan Göçmen  ile çalışmalara başladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Çetkin, "Bu çalışma, pil  paketini sıfırdan alıp yeni nesil elektrikli araçlar için üretilmesine yönelik  bir proje. Biz pil paketlerinin ısı yönetim sistemini tasarlayacağız. Bunun için  birçok bilgisayar simülasyonuyla çeşitli deneyler yapacağız ve en son, üretimini  de gerçekleştireceğiz. Şu anda üç kişilik bir ekibiz. Daha sonra yeni ekip  elemanlarını da projeye dahil etmek istiyoruz." dedi.
 
Çetkin, elektrikli araçların geliştirilmesinin çok önemli ve güncel  bir konu olduğuna dikkat çekerek, bu projede yapacakları çalışmaların 5-10 yıl  sonrasındaki teknolojinin ne olacağını ortaya koyabileceğini aktardı.
 
Bu anlamda ülke adına gururlu olduklarını vurgulayan Erdal Çetkin,  "Proje kapsamında AB fonları ile araştırma çalışmaları gerçekleştirilecek ve  bilim insanları yetiştirilecektir. Ayrıca elde edilecek bilgi birikiminin  ülkemizde kalacak olması ve geliştirilecek teknolojilerin yerli elektrikli  araçlarda kullanılabilme potansiyeli, ülkemizin uzun vadede elektrikli araç  sektöründeki rekabetçiliğini artıracaktır." diye konuştu.
 
"Elektrikli araçların tercih edilmesini sağlayacak"
Doç. Dr. Çetkin, otomotivde elektrikli araçlara yönelimin arttığını  hatırlatarak şunları kaydetti:
"Elektrikli aracınızı bu proje sayesinde daha kısa sürede şarj  edeceksiniz ve güvenlik riskleri ortadan kalkacak. Cep telefonunuzu uzun süre  kullandığımızda kapasitesi düşer, elektrikli araçlarda da bu durum var. Eğer  batarya sıcaklıkları aşırı derecede artarsa bataryaların yanması ve patlaması  gerçekleşebilmektedir. Proje sayesinde güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması  sağlanacaktır. Ayrıca bataryaların şarj ve deşarj edilmesi durumlarında artan  sıcaklık nedeniyle pillerin depolayabileceği enerji miktarı da zamanla  azalmaktadır. Bu ise hızlı şarj edilen elektrikli araç bataryalarının daha kısa  sürede kapasitelerinin düşmesine yol açmaktadır. Yani aracın ilk kullanıldığında  katedebileceği mesafe 400 kilometre ise devamlı hızlı şarj edilen bir aracın  ulaşım mesafesinin kısa zamanda 350 kilometreye kadar düşmesi olağandır.  Gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde elektrikli araçlarda hızlı şarj  nedeniyle sürüş mesafesindeki düşüşün mümkün olduğunca azaltılmasını  hedefliyoruz. O yüzden ileriki aşamalarda dezavantajları ortadan kalktıkça  elektrikli araçların daha çok tercih edileceğini düşünüyorum."
 
Projenin modüler pil paketlerinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma  olduğunu ve otomobillerdeki pillerin yanı sıra otobüs ve kamyonlarda da  uygulanabileceğini belirten Çetkin, bununla ilgili 5 patentlerinin bulunduğunu  söyledi.
 
Doç. Dr. Erdal Çetkin, söz konusu teknolojiyi Türkiye'nin  Otomobili'nde de kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.
 
İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise söz konusu çalışmanın  Türkiye'nin prestiji ve ekonomisi açısından da son derece önemli olduğunu  vurgulayarak, "Fonu, uluslararası kaynaklardan Türkiye bilim dünyasına getirmek  bizler için daha büyük mutluluk kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.
 
Ufuk2020
Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avro bütçeli  araştırma ve inovasyon programını kapsıyor.
Ufuk2020 kapsamında, çeşitli sektörlerde AB Komisyonunun hibe  sağladığı projeler destekleniyor. AB'nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe  destek sağlayan Ufuk2020 Programı'nın Türkiye'deki koordinasyonu, TÜBİTAK  tarafından yapılıyor.
 

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Türk bilim insanları pil elektrikli araç
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