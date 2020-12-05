05 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türk bilim insanları arıların gen haritasını çıkaracak

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 18:12 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 18:12

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veterinerlik Fakültesinde görevli bilim insanları, Türkiye'deki arıların hastalıklara karşı dirençlerini ortaya koymak için gen haritalarını çıkaracak.


Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Necati Muz,  Doç. Dr. Dilek Muz ve Doç. Dr. Nurullah Özdemir'in hazırladığı "MEDIBEES"  projesi, Avrupa Birliği'nden 1 milyon 750 bin lira destek almaya hak kazandı.
 
Doç. Dr. Muz ve ekibi, yaklaşık 48 ay sürecek projede Türkiye'deki  arıların gen haritasını çıkaracak, hastalıklara karşı direnç ve  dayanıklılıklarını ortaya koyacak.
 
NKÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Altuğ, gazetecilere  yaptığı açıklamada, salgın sürecinin, herkesin sağlığını korumasının önemini bir  kez daha gösterdiğini söyledi.
 
Arı ve arı ürünlerinin sağlığın korunmasında büyük etkiye sahip  olduğunu ifade eden Altuğ, "Proje ekibimiz yapacağı çalışmayla hem ülkemize katma  değer kazandıracak hem de Trakya'daki arıcılığın gelişimine, yetiştiricilere,  lisans ve lisansüstü öğrencilere katkı sunacaklar. Projenin tamamlanmasıyla  ihracata önemli katkılar sunulacaktır." dedi.
 
Doç. Dr. Muz da arı sağlığı ve arı çeşitleriyle ilgili proje  çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.
 
Salgın sürecinde de çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini  belirten Muz, "Bu projeyle Türk arılarının, Trakya arısının gen haritası  çıkarılacak. Hastalıklara dirençleri ortaya konulacak. Türk arısının hastalıklara  karşı direnç, dayanıklılık genleri patentlenecek. Özellikle 'Rumeli Atamgen',  'Türkgen', 'Vetgen', 'Anadoluarıgen', 'Trakyaapigen' gibi isimlerle patentlenerek  bilim camiasına kabul ettirilecek." diye konuştu.
 
Muz, Avrupa Birliği Gıda Kodeksi ve Avrupa Birliği Propolis  Kodeksi'nin yakın zamanda güncelleneceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
 
"Bizim 81 ilden toplayacağımız bal ve propolis numuneleri  üniversitemizdeki araştırma merkezimizde incelenerek özellikleri ve standartları  Avrupa Birliği'ne takdim edilecek. Onlar Türkiye'den arı ürünleri ithalatı  yaparken bizim belirlediğimiz standartlardan faydalanacaklar. Yine proje  kapsamında Anadolu ve Trakya'nın endemik bitkilerinden elde edeceğimiz yeni  moleküllerle hastalıklara karşı koruma ve mücadelede kalıntısız çevreci çözüm  önerileri oluşturacağız."
 

ETİKETLER

Tekirdağ bilim insanları arı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.