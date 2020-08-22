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Türk bilim insanının şirketinden aşı müjdesi!

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:25 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 9:25

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması yeni tip corona virüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının devam eden araştırmalarının başarılı olması halinde ekimde onay için başvurulacağı teyit edildi.


Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in ortağı olduğu biyoteknoloji firmasından  corona virüs aşısıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşıya yönelik ABD ve Almanya’daki laboratuvarlarda gerçekleştirilen denemelerinden gelen verilerin analiz sürecinin devam ettiği belirtildi.
 
“BNT162b1” adlı aşı adayının 11 bin katılımcıya uygulandığı bildirilen açıklamada, katılımcıların yüzde 20’sinde hafif ve orta ateşle karşılaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, şirketlerin, aşıya yönelik klinik denemelerin başarılı olması halinde en erken ekimde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi kurumların onayına başvuracağı belirtilerek, onayın gelmesinin ardından 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon adet aşı üretileceği aktarıldı.
 
Açıklamada şirketlerin, 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar doz aşıyı daha üretmeyi planlandığı da belirtildi. Şirketler temmuzda yaptıkları açıklamada, Kovid-19 aşısının ekim ayında hazır olabileceğini ifade etmişlerdi.
 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kovid-19’a karşı 169 aşı projesi bulunuyor. Bunların sekizi düzenleyici onayı için son aşamada (phase 3) yer alırken, 30’u da “klinik deney” aşamasında bulunuyor.
 

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