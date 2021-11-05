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Türk bilim insanı, gözün zor bölgelerindeki hastalıkların teşhisi için cihaz geliştirdi

İZMİR (AA)  |  05 Kasım 2021 Cuma - 17:03 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 17:03

Doç. Dr. Serhat Tozburun, gözün zor bölgelerindeki hastalıkların teşhisini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği cihazın patentini aldı.


Doç. Dr. Serhat Tozburun, gözün zor  bölgelerindeki hastalıkların teşhisini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği  cihazın patentini aldı. 
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden 2005 yılında mezun  olan 38 yaşındaki Tozburun, Koç Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimi aldı.
 
Daha sonra ABD'nin Kuzey Karolina Üniversitesinde biyomedikal  uygulamaları üzerine doktora yapan Türk bilim insanı, 2012-2016'da ise Harvard  Üniversitesi Tıp Fakültesinde görüntüleme sistemleri üzerine çalışmalar yürüttü.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen mükemmeliyet  merkezlerinden İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinden davet alan Doç. Dr. Tozburun,  2017 yılında Türkiye'ye döndü.
 
Merkez bünyesinde araştırma laboratuvarını kuran Tozburun, bir yıl  sonra TÜBİTAK desteğiyle "biyofotonik" ve "optik görüntüleme" konusunda  çalışmalar yapmaya başladı.
 
Tozburun, lazer dalga boylarını hızla tarayarak 3 boyutlu optik  görüntülemeye imkan veren cihaz geliştirdi ve bunun da patentini aldı.
 
"Görüntüleme süreci en aza iniyor"
Doç. Dr. Tozburun, AA muhabirine, Türkiye'de aldığı eğitim ve fonlar  sayesinde böyle önemli bir çalışmaya imza attığı için gururlu olduğunu belirtti.
 
Göz dibi ve retina görüntülenmesinde halen çeşitli tekniklerin  kullanıldığını dile getiren Tozburun, mevcut sistemin görüntü hızını  sınırladığını, hastanın cihaz başında daha uzun süre kalmasına neden olduğunu  söyledi. Tozburun, ayrıca hastanın istem dışı titremesi ve vücut hareketleri  nedeniyle tanı ve tedavide kullanılacak görüntülerde bulanıklık meydana  gelebildiğini anlattı.
 
Geliştirdiği cihazla ilgili bilgi veren Tozburun, şunları kaydetti:
"3 boyutlu optik görüntüleme için dalga boyu taramalı bir lazer ışık  kaynağını mekanik ayna ya da sensör dizisi kullanmadan elde ediyoruz. Bizim  geliştirdiğimiz teknoloji mekanik olarak tarama değil. Görüntülemek için  kullanılan ışık kaynağını dalga boyları pasif ve hızlı olarak taranıyor.  Böylelikle görüntüleme süreci en aza indiriliyor. Ayrıca yüksek kalitede görüntü  elde ettiğimiz için retina ve göz dibi gibi gözün zor bölgelerindeki  hastalıkların teşhisinde bize avantaj sağlayacak. Bunların dışında hastanın  makine başında geçirdiği süre kısalıyor. Muayene sırasında hastanın istem dışı  hareketleri kaynaklı görüntü bulanıklığının da önüne geçiliyor. Geliştirdiğim  yöntemin gözün zor bölgelerinin muayenesinde çığır açacağına inanıyorum."
 
Tozburun, lazer dalga boylarını fiber optik kablo temelinde pasif  olarak tarayan sistemin, bugünün teknolojisine oranla en az 1000 kat yüksek hızda  görüntü üretmeye olanak sağladığını ifade etti.
 
Klinik prototipi tamamlandı
TÜBİTAK üzerinden sağlanan devlet desteğiyle başarı elde edildiğine  dikkati çeken Tozburun, görüntüleme cihazının laboratuvar ortamındaki  prototipinin tamamlandığını, uluslararası patent başvuru sürecinin ise devam  ettiğini vurguladı.
 
Yurt dışında birçok üniversitede Türk bilim insanlarının görev  yaptığını hatırlatan Tozburun, "Türkiye genç bir nüfusa sahip. Araştırmacı  bulmada bir problem yaşamıyoruz. Bilimsel çalışmaları destekleyen çeşitli fon  kaynakları da mevcut. Bu sebeple, ABD ve diğer ülkelerde görev yapan Türk bilim  insanlarının Türkiye'ye gönül rahatlığıyla dönmelerini tavsiye ediyorum."  şeklinde konuştu.
 

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