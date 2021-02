Türk bilim adamları ispatladı! Kudret narı...

‘SIRA İNSANLARDA UYGULAMAYA GELDİ’

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, “Kudret narı bildiğimiz nara benzer. Yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda, yılda bir kere yetişir. Yaptığımız sıçan çalışmasıyla bu bitkinin, kırık kaynamasına olan etkisini hem histopatolojik hem biomekanik olarak ispatladık. Kırık kaynamasında öncü bir çalışma olarak değer taşıyor. Bu çalışmayla, dünyada bir ilki başardık ve bu konudaki tek çalışma olarak literatüre de girdik. Çalışmamızı uluslararası tanınan iyi bir dergide yayınlanması için de kabul aldık. Hem üniversitemiz adına hem de bu çalışmaya Kütahya’da imza attığımız için mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki aşama bu çalışmayı insanlarda yapabilmek olacak. İnsanlarda da kırık kemiklerde, kaynamanın olduğunu görebileceğimiz çalışmalara başlayacağız. Kırık tedavisi yapacağımız hastalar için de önemli bir değer katacaktır. Araştırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ORTOPEDİ HEKİMLERİNİN TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK’

Kırık kaynamasının ortopedist hekimleri için çok meşakkatli ve zor bir süreç olabildiğine dikkat çeken KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, “Bunun için yan ürünler gerekebiliyor. Farklı ürünler kullanabiliyoruz. Kudret narı da bunun sağlanmasında bize yardımcı oluyor. Beklentimiz, bilimsel çalışmanın klinik çalışmalarla desteklenip sonraki süreçte kırık kaynamasındaki etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek” ifadelerini kullandı.

Kudret narı uygulanan kemiklerin biomedikal anlamda tam not aldığını belirten İzmir Bakırçay Üniversitesi Biomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök de “Bu çalışmada görev almak gurur verici. Klinik testlerin yanında biomedikal testler de önemli. ‘Kudret Narı’ ekstrası uygulanmış sıçan kaval kemiğinin (tibia) uygulanmayanlara göre biomekanik olarak daha dayanıklı olduklarını gördük” diye konuştu.

‘KUDRET NARI’NIN KIRIĞA ETKİLERİ OLUMLU’

TÜRK BİLİM İNSANLARI LİTERATÜRDE

Kudret Narı’nın kemik kırıklarını iyileştirmede onarıcı ve yapıcı etkisi olduğunu ispatlayan çalışmayı gerçekleştiren Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal, KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, KSBÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sabit Numan Kuyubaşı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Biomedikal Teknolojiler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Gök, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü Uz. Dr. Burhan Öztürk, KSBÜ Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Değer, Op. Dr. Alaaddin Oktar Üzümcügil, DPÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğr. Üyesi Dr. Hasan Basri Karayel’den oluşan ekip literatürde yerini alacak. Ekip, uluslararası yayın yapan ‘Journal of Mechanics in Medicine and Biology’ dergisinde makale yayımlayarak çalışmayı bilim dünyasına anlatacak.