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Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın gözaltına alındı!

Ahmet YEŞİLMEN- Ali Çağlar TİNBEK/ İSTANBUL (DHA) |  11 Temmuz 2021 Pazar - 21:15 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 21:15

Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

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Büyükçekmece İran Zohreh Momeni Türk bayrağı
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