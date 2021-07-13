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Türk bayrağına saldıran kadın için karar verildi! 'Keyfimden yaptım' demişti...

DHA, AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 17:06 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 17:06

Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın tutuklandı


Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe  atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın tutuklandı. 
 
 
Merkez Seyhan ilçesinde dün, av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını,  bulunduğu yerden koparıp çöp kovasına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan  şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
 
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk  edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
 
 
Sümer Mahallesi'nde dün, av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını  bulunduğu yerden koparıp çöp kutusuna attığı belirlenen M.D. gözaltına alınmıştı.  Olay, güvenlik kamerasına da yansımıştı.
 
 
'BAŞKA BİR SIKINTIM YOKTU O YÜZDEN YAPTIM'
Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere  "Çok neşeliydim o  yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullanmıştı.  
 

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