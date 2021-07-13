Türk bayrağına saldıran kadın için karar verildi! 'Keyfimden yaptım' demişti...

Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atması güvenlik kamerasına yansıyan kadın tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde dün, av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını, bulunduğu yerden koparıp çöp kovasına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sümer Mahallesi'nde dün, av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını bulunduğu yerden koparıp çöp kutusuna attığı belirlenen M.D. gözaltına alınmıştı. Olay, güvenlik kamerasına da yansımıştı.

'BAŞKA BİR SIKINTIM YOKTU O YÜZDEN YAPTIM'

Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çok neşeliydim o yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullanmıştı.