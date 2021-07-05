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Türk Başkonsolos Yorulmaz yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 15:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'nın St. Petersburg kentindeki başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz'ın bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak üzücü haberi duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
 

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