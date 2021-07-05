Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak üzücü haberi duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Türk Başkonsolos Yorulmaz yaşamını yitirdi
05 Temmuz 2021 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 15:52