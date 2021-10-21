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Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 0:54 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 0:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


BM Güvenlik Konseyi'nin 25 Nisan 2013 tarihli kararıyla Mali'de BM Çok  Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) ve 10 Nisan 2014 tarihli kararıyla  da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun  (MINUSCA) kurulduğu hatırlatıldığı kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin 29 Haziran  2021 tarihli kararıyla MINUSMA'nin görev yönergesinin tadil edildiği anımsatıldı.
 
Buna göre, Mali'de istikrarın sağlanması, siyasi geçiş sürecinin  desteklenmesi, devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması, silahlı  grupların silahsızlanmasının, terhis ve topluma yeniden kazandırılmasının  desteklenmesi, ulusal siyasi diyalog sürecine destek sağlanması, Mali'nin  güvenliğinin yeniden inşasına yönelik uluslararası katkıların uyumlu olmasının  temini, BM personeli ve sivillerin korunması, insan haklarının güvence altına  alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, istikrarın  sağlanması sürecinde kadınların her alanda ve düzeyde katılımının temini,  silahsızlanma, yeniden entegrasyon ve güvenlik reformu bağlamında çocukların  korunması ve çocuklara karşı suistimal ve hak ihlallerinin önlenmesinin söz  konusu misyonun temel görevleri arasında tanımlandığı belirtildi.
 
 Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyi'nin 12 Kasım 2020 tarihli  kararıyla tadil edilen MINUSCA'nın görev yönergesinde ise misyonun imkanları  ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde sivillerin korunması, sivil halka yönelik  tehditlerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal  hayatın işleyişine ve devlet otoritesinin tesis edilmesine katkı sağlanması,  ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, insani yardımların ulaştırılmasının  kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan haklarının korunması ve  teşviki, silahsızlandırma ve ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile Orta  Afrika Cumhuriyeti'nde güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının  desteklenmesi gibi hususların yer aldığı aktarıldı.
 
MINUSMA ve MINUSCA'nin görev sürelerinin BM Güvenlik Konseyi'nce  belirli sürelerle uzatıldığı bildirilen kararda, bu kapsamda MINUSMA'nın görev  süresinin 30 Haziran 2022'ye, MINUSCA'nınkinin de 15 Kasım 2021'e kadar  uzatıldığı bildirildi.
 
BM tarafından ülkelere, söz konusu misyonlara katılım davetinde  bulunulduğu ifade edilen kararda, ayrıca BM 70'inci Genel Kurulu görüşmeleri  sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde, bahse konu BM misyonları için  Türkiye'den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu bilgisi verilen kararda,  şunlar kaydedildi:
 
"Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve  siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve  genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal  bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 2 Ağustos 2016 tarihinden  itibaren bu katkımızın sağlanması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca TBMM  kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir.
 
Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şumul, miktar ve zamanı  Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere TSK'nin, BM'nin Mali ve Orta  Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına  gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar  çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca  TBMM'nin son olarak 6 Ekim 2020 tarihli ve 1263 sayılı kararıyla uzatılan iznin  süresinin 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 19  Ekim 2021 tarihli 8'inci Birleşiminde kabul edilmiştir."
 

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