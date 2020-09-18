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Üs bölgesine roketatarlı saldırı! Şehit ve yaralı askerlerimiz var

18 Eylül 2020 Cuma - 8:27 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 9:14

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
 
Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
 
Şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın  cenazesi memleketi Ağrı'ya getirildi.  Askeri uçak ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen şehit  Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak  katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua  edilmesinin ardından Aslan'ın naaşı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna  kaldırıldı.  Törene, şehidin yakınları, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı  Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan  Turgut ve vatandaşlar katıldı. Aslan, cuma namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna  uğurlanacak.
 
 

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