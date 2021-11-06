Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı

Komandolarımız, şehitlerimizi anmak için Isparta/Eğirdir’de bulunan Davraz Dağı'na tırmandı. Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dâhil 3 bin personel katıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#MSB pic.twitter.com/CN3nZtfW6R