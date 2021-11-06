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Türk askeri 'Komando Marşı' eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanarak şehitleri andı

06 Kasım 2021 Cumartesi - 16:52 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 17:01

Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların,  şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı  bildirildi.
 
Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin  personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve  saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde  tırmanışını gösteren video da paylaşıldı. Videoda, askerlerin dağın zirvesinde  Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.
 
 

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Türk askeri Komando Marşı Davraz Dağı
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