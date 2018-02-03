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Türk askeri 'girilmez' denilen Bülbül'den bu görüntüleri paylaştı

İHA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 12:04 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 13:42

Afrin yakınında 'girilmez' denilen Bülbül’ü ele geçiren Türk askerleri, bir okuldaki Öcalan’ın posterlerini indirdi. Okuldaki duvarlarda sözde Kürdistan haritalı tablolar ve Öcalan posterleri dikkat çekti.


Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin yakınındaki Bülbül Kasabasını ele geçirdi. Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Türk askeri, "Girilmez denilen Bülbül’deyiz" diyerek, örgütün Afrin’deki izlerini gösterdi.

Büyük bir moral ile yoluna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül Kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası ve Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi. Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından yapılan kayıtta askerlerin moralinin yüksek olduğu gözlendi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi. 

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