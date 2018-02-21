Türk askeri böyle girdi! Bir köy daha alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyünü terörden arındırdı.

TSK ve ÖSO, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye topraklarında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti.

Uverkan köyünün alınmasıyla harekat, güneye doğru derinleştirilmiş oldu.

90 BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 62'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 90 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: