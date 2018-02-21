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Türk askeri böyle girdi! Bir köy daha alındı

21 Şubat 2018 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 13:27

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 33. gün terör örgütü PYD hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmasıyla başladı. Dün teröristlerden arındırılan Kilis sınırında, Türk askeri ve ÖSO’nun temizledikleri köylere giriş anı böyle görüntülendi. Daha sonra TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyünü teröristlerden temizledi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyünü terörden arındırdı. 
 
TSK ve ÖSO, Kilis ilinin karşısına düşen Suriye topraklarında,  Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan  kurtardı.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nda dün öğleden sonra Afrin'in Dayr Savvan köyü  kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti.
 
Uverkan köyünün alınmasıyla harekat, güneye doğru derinleştirilmiş  oldu.
 
90 BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ
 
 TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 62'i  köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 90 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı,  Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı  yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı,  Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer  Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı,  Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027.  Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid  Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender,  Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan  Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile  Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı  yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı,  Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak,  Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye  köy altı yerleşimi."
 
 
ASKER BÖYLE GİRDİ
 
Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kent merkezine ilerleyiş sürüyor. Fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devem eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.
 
Dün Kilis sınırının temizlendiği Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinde, Türk askeri ve ÖSO’nun temizledikleri köylere giriş anı birbirinden çarpıcı fotoğraflarla görüntülendi.
 
Kuzeyde sınırın temizlenmesinden sonra, bugün de Afrin’in batısındaki Raco ve güneybatısındaki Cinderes bölgelerinde ilerleme bekleniyor.
 

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