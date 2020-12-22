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Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak

İHA |  22 Aralık 2020 Salı - 20:45 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 20:46

Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.


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