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- Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak
Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak
İHA | 22 Aralık 2020 Salı - 20:45 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 20:46
Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi.
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- Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak