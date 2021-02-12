Türk asıllı elit subay Deniz Arda ülkeyi ayağa kaldırdı! Olay görüntüler ortaya çıktı...

Gelen son dakika haberlerine göre; Yaklaşık dört aydır kayıp olan İsveç ordusunun en önemli isimlerinden Deniz Arda'nın bir süpermarkette çekilmiş kaydı, medya tarafından manşetten verildi

Şimdiye kadar yayınlanan son görüntülerinde bir spor salonuna girerken görülüyordu ancak Türk asıllı elit subayın yer aldığı yeni bir İsveç'te bir numaralı gündem oldu.

12 Kasım Perşembe günü Stockholm'ün Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağı bilinen Türk asıllı subay Deniz Arda'dan bir daha haber alınamadı. 13 Kasım'dan bu yana kayıp olan Türk asıllı subay Deniz Arda'nın yeni görüntülerini TV3 kanalında yayınlanan 'Efterlyst-Aranıyor' isimli program ekrana getirdi.

Güvenlik kamerası kaydında, hiçbir iz bırakmadan kaybolan Deniz Arda'nın başkent Stockholm'ün güneyindeki bir süpermarkette alışveriş yaptığı görüldü.

Elit asker kaybolmadan bir gün önce Södermalm'daki spor salonunu ziyaret etmiş ve bu görüntüler kameralar tarafından çekilen son kayıt olarak gösterilmişti.

Yeni görüntülerde süpermarketten aldığı ürünleri elektronik kasadan geçiren Deniz Arda'nın alışveriş sepetinde nelerin olduğu ise gizemini koruyor. Görüntüleri manşetten veren İsveç medyası, polisin Deniz Arda'nın kaybolmadan önce uğradığı yerlerin haritasını çıkardığını bildiriyor.

Polis ekipleri ayrıca askerin bilgisayar ve telefonunu da arıyor. Kayıp askerin ailesi henüz umudunu kaybetmiş değil. Aranıyor programına konuşan İmren Arda, 13 Kasım tarihinden bu yana kardeşini arıyor.

Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, daha önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu söylemişti: "Oğlum Stockholm'de Deniz Kuvvetlerine ait bir askeri okulun müdürüydü...

Pazar günü İsveç'in kuzeyinde bir kasabaya 50 askerle gidip eğitim verecekti. Askeri uçak 50 kişiyle söz konusu kasabaya gitmiş. Benim oğlum uçakta bulunmayınca askeriye beni arayarak haber verdi."

Elit askerin en son 12 Kasım Perşembe günü görüldüğünü vurgulayan Arda şöyle devam etmişti: "Oğlum perşembe günü Stockholm'de bir spor salonunda antrenman yapmış daha sonra 80 km'lik bir koşuya çıkacakmış.

Spor salonundan çıkış görüntüsü var, ondan sonra hiç bir iz bulunmuyor. Evinde, cep telefonu, kimliği ve koşuya çıkmak için hazırladığı sırt çantası masasında duruyor."

Yaklaşık dört aydır aranan Deniz Arda'nın İsveç ordusunda oynadığı kritik role ilişkin ise babası şu ifadeyi kullanmıştı:

"İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi. Oğlumun da bulunduğu bu üç subay güvenlik nedeniyle aynı anda uçağa bindirilip ya da farklı bir göreve gönderilemezdi."