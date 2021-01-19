Türk Armin'in, Prof. Dr. Uğur Şahin’in başarılarını öven sözleri gündemde

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi, haftasonu yeni liderini seçti. Yarışı, Türklerle sıcak ilişkisi nedeniyle ‘Türk Armin’ diye bilinen Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet kazandı.

Seçimi kazanan Armin Laschet’in Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olarak parlamentoda Kasım ayındaki Türk bilim insanı Uğur Şahin'in başarılarından bahsettiği konuşmasında, "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

ARMİN'E 'GERÇEK DOST' PAYLAŞIMLARI

Armin Laschet’in CDU başkanı olmasının ardından bu sözler sosyal medyada gündeme geldi. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Laschet’in Prof. Dr. Şahin hakkındaki sözleri paylaşarak, "Gerçek dost bu" ifadelerine yer verdi.