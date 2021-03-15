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Türk araştırmacıların AB programlarındaki etkinliği artıyor

AA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 16:36 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 16:36

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni iş birliği modelleriyle Türk araştırmacıların Avrupa Birliği Ufuk2020 Çerçeve Programı'ndaki sorumluluklarının arttığını belirtti.


Mandal, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı  tema konuşmasında, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin nasıl değişebileceği konusunun  Türkiye ve Avrupa'nın gündeminde bulunduğunu söyledi.
 
Bilgiyi üretenle kullanan arasındaki etkileşimin çift yönlü  olabileceği bir arayışın söz konusu olduğunu anlatan Mandal, tüm kurumların ve  ülkelerin fonlayıcı ajanslarının bu yönde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
 
Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi etkileşimli  çözülebilecek karmaşık güçlüklerin de var olan iş birliği modellerini birlikte iş  yapmaya doğru dönüştürdüğünü kaydetti.
 
TÜBİTAK olarak bu yaklaşımı sadece Avrupa Birliği destek programları  süreçli değil, ülkenin ihtiyaçları ve ülke ekosisteminin kendi oluşturacağı  modeller esaslı da geliştirme yaklaşımında olduklarını ifade eden Mandal, "Avrupa  araştırmaları ile Türkiye araştırmalarını daha fazla eşleştirme, ilişkilendirme  konusunda çabalarımız var." dedi.
 
Mandal, tek bir projeden çok, projelerden oluşan platformların  desteklenmesi yaklaşımının önem kazandığını da belirterek, bu ve benzeri amaçlı  modellerle birlikte iş yapma ve geliştirme yaklaşımını hayata geçirmeye  çalıştıklarını söyledi.
 
Bu yaklaşımın hali hazırda Avrupa Birliği Ufuk2020 Çerçeve Programı'na  olan etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mandal, şu ifadeleri  kullandı:
"2020 sonuna kadar Ufuk2020'de 265,5 milyon avro ödememiz oldu. Geri  dönüş ise 296,2 milyon avro. Hala çağrıların bir kısmı açıklanmadı. Oradaki  sonuçlar da geldiğinde 300 milyon avronun üzerine çıkmayı bekliyoruz. Kendi  ulusal süreç yönetimimizin, Türkiye araştırmaları ile Avrupa araştırmaları  arasındaki ilişkilendirme noktasında bu aşamaya gelindi. 1309 Türk yürütücümüz bu  projelerde yer alıyor. En önemlisi 2019 yılına kadar 7 konsorsiyumun  yürütücülüğünü, koordinasyonunu yapabiliyorduk, son 2 yılda 22 tane daha eklendi.  Böylece şu anda Avrupa'daki 29 büyük konsorsiyumun yürütücülüğünü Türkiye'deki  kurumlarımız, üniversitelerimiz, sanayi ortaklarımız, yerel yönetimlerimiz  gerçekleştiriyor. Bu ülkemiz için önemli bir kazanım, aynı zamanda Türkiye'nin  Avrupalı ortaklarla birlikte iş yapma modeline ilişkin güzel örnekler."
 

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Türk araştırmacı AB TÜBİTAK
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