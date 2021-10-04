Türk-Alman Üniversitesi’ne 4/B sözleşmeli personel alınacak!

Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türk-Alman Üniversitesi’ne KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak. Peki, Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı…

Türk-Alman Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Türk-Alman Üniversitesi’ne büro personeli, kütüphaneci, antrenör, mimar, mühendis, tekniker ve teknisyen kadrolarına sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 17 Ekim’de sona erecek.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

b. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

c. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

e. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

f. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

g. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

- Başvuru Formu (www.pdb.edu.tr. İnternet sayfasından temin edilebilir)

- Diploma Fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

- KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi

- Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

- Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler

- 1 Adet fotoğraf

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