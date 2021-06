Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları…

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) personel alımı ilanı yayınlandı. TÜRKAK'a sözlü giriş sınavı ile 10 Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alıyor. Sınava başvuru şartları yayınlandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TÜRKAK personel alımı başvuru tarihleri, 16 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

TÜRKAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, kurumun https://www.turkak.org.tr/ adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde yer alan “Giriş Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurmak ve formda istenilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler şu şekilde:

a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir) veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları Tablo-1 de belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte Tablo-1 de yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

d) Yazılı özgeçmiş,

e) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacak

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A-Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

B-Özel Şartlar;

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak

Hukuk Müşaviri için;

a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 12/07/2021 tarihinde kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacak.

Sözlü Giriş sınavı 19/07/2021 tarihinde başlamak üzere kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacak.