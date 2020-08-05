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Türk akademisyenin geliştirdiği "implant ve yöntem" dünyadaki hastalara da şifa oluyor

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:53 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 13:53

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam'ın zor bir tedavi yöntemi olan ağız içi yumuşak doku naklini kolaylaştırmak için geliştirdiği cihaz ve cerrahi yöntem birçok ülkede başarıyla uygulanıyor.


Doç. Dr. Nejat Nizam, "Nizam punch" adıyla literatüre kazandırdığı  cihaz ve yöntemle ilgili AA muhabirine, diş hekimliği pratiğinde dişi veya  implantı çevreleyen yumuşak dokulara yapılan cerrahi girişimlerin sayısının hızlı  bir şekilde arttığını söyledi.
 
Sağlıklı bir diş etine sahip olmak ve estetik bir görünüm elde  edebilmek için cerrahi girişimlerin gerekebildiğini aktaran Nizam, bu kapsamda da  yumuşak doku nakli gerçekleştirildiğini ifade etti.
 
Yumuşak doku alınma tekniğinin oldukça zor olduğunu anlatan Nizam,  şöyle konuştu:
"Anatomik faktörler nedeniyle uygulama kimi zaman mümkün olmamaktadır.  Bunun yanında alınan yumuşak dokunun miktarı teknik zorluklar nedeniyle  nakledilmesi istenen bölgeye sıklıkla uymamaktadır. Yumuşak doku alınan bölgede  dikiş atılması gerektiği için iyileşme yavaş ve ağrılı olmakta, kanama gibi  beklenmedik durumlar karşımıza çıkabilmektedir. Tüm bu zorluklardan dolayı ağız  içerisinde yapılan yumuşak doku nakilleri genellikle az sayıda olan uzman  hekimler tarafından yapılabiliyor."
 
"Türkiye'den çıkıp yurt dışında kullanılması gurur verici"
Doç. Dr. Nizam, söz konusu zorlukların üstesinden gelebilmek için yeni  bir cihaz tasarlamaya ve yeni bir cerrahi yöntem geliştirmeye karar verdiğini  hatırlattı.
 
Geliştirdiği cihaza "Nizam punch" adını verdiğini vurgulayan Nizam,  çalışmanın da saygın bir dergide "yeni bir yumuşak doku alma yöntemi" olarak  yayımlanarak literatüre girdiğini ifade etti.
 
Cihazın ve geliştirdiği yöntemin birçok ülkede kullanıldığını  vurgulayan Nizam, şöyle devam etti:
"Böylelikle hem hekim hem hasta için cerrahi işlemler hızlandı ve  kolaylaştı. Ameliyat sonrası doku alınan bölgede dikiş atılmasına gerek kalmadan  iyileşmenin sağlanması mümkün oldu. Her seferinde aynı miktar ve şekilde doku  alınabilmesi sağlandı. Ayrıca ağzın arka bölgelerinden kolaylıkla doku alınması  sağlanıp implant çevresine dokunun çok basit ve dikiş kullanmadan nakledilmesi  mümkün oldu.
 
Operasyon için gerekli olan beceri ve tecrübe gerekliliği azaldığından  ilgili işlemlerin daha fazla hekim tarafından güvenle yapılması da sağlandı. Bu  yönteme olan ilginin artması sonucu 'Nizam punch'u seri üretime geçirdik. 2019  yılında üretimine başlanan cihaz şu anda 50'den fazla ülkede kullanılmaktadır.  Cihaz, Tayvan'dan tutun ABD'ye, Türkiye'den Almanya'ya pek çok ülkede satılıyor.  Bunun Türkiye'den çıkıp yurt dışında kullanılıyor olması oldukça gurur verici." 
 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat  Nizam, yaklaşık 5 yılını alan çalışmanın tüm sıkıntılara değdiğini vurgulayarak,  sonuçlarını keyifle takip ettiğini sözlerine ekledi.
 

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