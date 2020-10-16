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Turizme kredi desteği veren bankalar hangileri? Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar, vade ve faiz oranları

16 Ekim 2020 Cuma - 14:54 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 14:55

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), turizm sektörü için Turizm Destek Paketi'nin uygulanmaya koyuyor. Turizm sektörünün faydalanacağı Turizm Destek Paketi ile salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemekamacıyla,turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması amaçlanıyor. Peki, Turizme kredi desteği veren bankalar hangileri? Kimler Turizm Destek Paketi desteğinden faydalanacak? İşte Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar listesi...


Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Turizm Destek Paketi Uygulaması kapsamında, turizm sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile toplam tutarı 10 milyar TL'yi bulan kredi sağlayacak. Turizm Destek Paketi kapsamında alınacak krediler, 12 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade seçeneğiyle sunulacak. Peki, Turizme kredi desteği veren bankalar hangileri? Kimler Turizm Destek Paketi desteğinden faydalanacak? İşte Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar listesi...
 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Turizm Destek Paketi'ni uygulamaya koyuyor. Turizm sektörünün nefes almasını sağlayacak Turizm Destek Paketi ile salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amaçlanıyor. 
 
TBB'den yapılan açıklamaya göre, salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi uygulamasına başlanacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. 
 
Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami  yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak. 
 
HANGİ BANKALAR TURİZME KREDİ DESTEĞİ VERİYOR?
 
TBB açıklamasında, Turizm Destek Paketi'ni kullandıracak bankalar da şöyle sıralandı:
 
Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası
 
 
 

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