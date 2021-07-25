Turizme dev yatırım.Orka Oteller Grubu ve İngiliz J&S Leisures ortaklığı ile hayata geçirilen Orka World Theme Park projesinin ilk etabı tamamlandı.Projenin diğer etaplarında villalar, otel ve AVM'ler de olacak.Pandemi döneminde yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen ORKA Hotels Genel Müdürü Ercan Torunoğulları, "Muğla bölgesi için yaptığımız tema park ve yeni dönemde yapılacak dört otelle birlikte toplamda 140 milyon euro yatırım planlamamız var. Ülkemize güvenimiz tam, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yatırımlar ile birlikte istihdam da yaratıyoruz" dedi.
Bu projenin bölgenin tanıtımına da büyük katkıda bulunacağını söyleyen Torunoğulları, "Burası yerli misafirlerimizin yanı sıra yabancılar için de son derece cazip bir yer olacak. Bölge için de avantajlar sağlayacak. Sonuçta her yapılan yatırım Türkiye'nin tanıtımına büyük bir fayda sağlıyor. Yabancılar ülkemize sadece deniz ya da yemeiçme için gelmiyor aynı zamanda eğlenmek istiyor. Bizim projemiz de bu anlamda Muğla'da ilk olacak ve önemli bir ihtiyaca cevap everecek. Hem Fethiye'ye hem de bölgeye büyük bir katkı sağlayacak. Biz yurtdışında da iş yapan bir firma olarak ülkemize güveniyoruz. Sahada sürekli yatırım yapan bir şirketiz ve yabancıların Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel gördüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'YE GÜVEN DEVAM EDİYOR
"Biz bu dönemde yatırımlarımıza ara vermedik. 'Koronavirüs var köşemize çekilelim, yatırım yapmayalım' demedik. Aksine daha çok yatırım yaptık ve yabancı yatırımcı çektik. Özellikle Avrupa bölgelerinden, Rusya, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden çok fazla yatırımcı çektik" Ercan Torunoğulları şunları söyledi: "Koronavirüs döneminde bile turizm sektörü bir şekilde yoluna devam ediyor, bu da yabancı ülkelerin yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Türkiye'ye olan güven sarsılmadı, bunu net bir şekilde görebiliyoruz." (Kaynak:Sabah)