Turizmde yeni yatırım hamlesi!

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte turizm hareketlendi. Rusya'nın uçuş yasağını kaldırması ve Avrupa ülkelerinden gelen yeni hamleler işletmecileri memnun etti. Turizmciler pandemi sürecinde yatak kapasitelerini artırmak için harekete geçtiler. Yeni yatırımlarda pandemi koşulları dikkate alınarak yapılıyor.
Turizm İşletmecisi Cemil Üngör, 2020 yılında pandeminin patladığı zamanlar Çeşme’de büyük bir butik otel yaptık. Bu ilk turizm yatırımımızdı.Yine Çeşme’ye 3 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yeni otel yatırımımız ile de 300 kişiye istihdam sağlayoruz.Kış turizmi için de Palandöken’de bir yer aldık ve önümüzdeki sene inşasına başlayacağız. İzmir Urla'da 29 yıllığına Milli Emlak’tan yer kiraladık. Burada da termal turizm yatırımı yapacağız. Bunların hepsini pandemi döneminde yapıyoruz" dedi.