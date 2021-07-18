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Turizm teklifi TBMM'den geçti! Artık zorunlu

18 Temmuz 2021 Pazar - 14:39 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 15:13

Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklik öngören teklif TBMM'de kabul edildi. Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.


Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
 
Turizm belgesi zorunluluğu
 
Bu kapsamda, denize kıyısı bulunan konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belge alınmadığı taktirde işletmelerin faaliyetleri sona erdirilecek.
 
Kruvaziyer liman, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi işletmeleri de yine bakanlıktan işletme belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecek.
 
Teklif 32 maddeden oluşuyor
 
32 maddelik kanun teklifinde turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler de belirleniyor.
 
Turizm işletmelerinde salgın hastalık olması durumunda işletmelere 13 bin 500 lira para cezası verilecek.

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