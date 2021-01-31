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Turizm tarihinde bir ilk! Ocak ayı...

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 16:59 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 16:59

Turizmde salgın döneminde, ilk defa ocak ayında gelen turist sayısının, sezonun yoğun olduğu yaz sezonundaki ayları geçtiği ve kişi başı gelirin de arttığı bildirildi.


Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz,  gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 turizm  verilerine göre geçen yıl ülkeye 15 milyon 964 bin turistin geldiğini ve 12  milyar 100 milyon dolarlık da gelir sağlandığını hatırlattı.
 
Aylara göre değerlendirmede ise ilginç bir tablo ile karşılaşıldığını  dile getiren Yavuz, şunları söyledi:
 
 "İlk defa turizm sezonunun zayıf olduğu ocakta gelen turist sayısı,  sezonun yoğun olduğu temmuz, ağustos ve eylülü geçti. Turist sayısı bakımından  yılın şampiyonu ocak oldu. Ayrıca 2020'de turist sayısında artış yaşandığı tek ay  da ocak. Turizmcilere 'bir gün gelecek ocak en iyi ay olacak' desek, kimse  inanmazdı. Salgın ezber bozdurdu."
 
 Kişi başı gelir arttı
 
Yavuz, geçen yıl gelen turist sayısında düşüş olmasına karşın kişi  başı gelirde artış yaşandığını ifade etti.
 
Turizmde en iyi yıl olarak tarihe geçen 2019'da kişi başı gelirin 666  dolarla kapandığını belirten Yavuz, "Salgın döneminde kişi başı turist geliri 762  dolara yükseldi. Dördüncü çeyrekte ise bu rakam 854 dolara ulaştı. Bunun nedeni  de konaklama süresi ve portföy değişikliği." diye konuştu.
 Türkiye'nin dünya turizminde kemikleşmiş önemli bir portföye sahip  olduğunu aktaran Yavuz, Türkiye'ye gelen yaklaşık 16 milyon ziyaretçinin bunun  bir göstergesi olduğunu söyledi.
 
  
 

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