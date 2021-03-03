Turizm sezonu öncesi mavi bayraklı plajlar arttı

Yıllara göre mavi bayraklı plaj sayıları belli olurken, 2020 yılında bu sayının 486’ya yükseldiği kaydedildi. Türkiye bu rakamla uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları içerisinde 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de yıllara göre mavi bayrak sayıları belli oldu.

Böylelikle 2020 itibarıyla Türkiye’nin 486 adet mavi bayraklı plajı olduğu kaydedilirken, 2019 yılında bu sayının 463 olduğu saptandı. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 2015 yılında 436, 2010 yılında 314, 2005 yılında ise 174 adet olarak gözlendi.