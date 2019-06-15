Turizm sektörünün önemli isimlerinden Cem Kınay kaza geçirdi

Turizm sektörünün önemli ismi ve motosiklet tutkunu Cem Kınay, motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Vücudunda birçok kırık bulunan Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

