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Turizm sektörünün önemli isimlerinden Cem Kınay kaza geçirdi

DHA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 16:34 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 17:15

Turizm sektörünün önemli ismi ve motosiklet tutkunu Cem Kınay, motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Vücudunda birçok kırık bulunan Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Turizm sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Cem Kınay (61), Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde motosikletiyle gezinti yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kınay, hastanede tedaviye alındı.
 
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Organize Sanai Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu ünlü iş insanı Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Kınay, yuvarlanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kınay'ı Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrolde Kınay'ın kaburgalarında kırık saptandı. Kınay, ilk tedavisinin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kınay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, pazartesi İstanbula'a sevk edileceği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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