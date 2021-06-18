Turizm cennetinde endişe yaratan görüntü! Müsilajla doldu

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazında aylardır bitmek bilmeyen müsilaj kabusu son günlerde Kuzey Egedeki turizm cenneti Bozcaadayı da tehdit etmeye başladı. Kısa süre önce oyuncu Ata Demirerin çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, müsilajın Kuzey Egeye kadar ulaştığını ortaya koymuştu. Ancak son birkaç gündür lodosun hakim olduğu Bozcaadada balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilaj daha yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Bozcaada Belediyesi bugün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.
Bozcaadalılar, havanın poyraz estiği günlerde Çanakkale Boğazından Kuzey Egeye doğru akan müsilajın adayı teğet geçerek, Yunan sularına doğru ilerlediğini belirtti.
Ancak lodosun etkisiyle geri gelen müsilajın balıkçı barınağı ile limanın içerisine dolduğuna dikkat çeken adalılar, başlayan turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi için rüzgarın yönünün poyraza dönsün diye dua ediyor.