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Turizm cennetinde endişe yaratan görüntü! Müsilajla doldu

Serkan İLİK/BOZCAADA, (Çanakkale), (DHA) |  18 Haziran 2021 Cuma - 18:29 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 18:56

Çanakkale Boğazı'nda bir süredir yoğun şekilde görülen müsilaj, geçtiğimiz günlerde az miktarda da olsa Kuzey Ege'ye kadar ulaşmıştı. İki gündür lodos esen hava nedeniyle Bozcaada'da balıkçı barınağı ve limanın içi büyük ölçüde müsilajla doldu. Ortaya çıkan görüntü, turizm cennetinde endişe yarattı.


Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazında aylardır bitmek bilmeyen müsilaj kabusu son günlerde Kuzey Egedeki turizm cenneti Bozcaadayı da tehdit etmeye başladı. Kısa süre önce oyuncu Ata Demirerin çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, müsilajın Kuzey Egeye kadar ulaştığını ortaya koymuştu. Ancak son birkaç gündür lodosun hakim olduğu Bozcaadada balıkçı barınağı ile liman içerisinde müsilaj daha yoğun bir şekilde görünmeye başladı. Bozcaada Belediyesi bugün vidanjörle müsilaj temizliği yaptı. Çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.
 
Bozcaadalılar, havanın poyraz estiği günlerde Çanakkale Boğazından Kuzey Egeye doğru akan müsilajın adayı teğet geçerek, Yunan sularına doğru ilerlediğini belirtti.
 
 
Ancak lodosun etkisiyle geri gelen müsilajın balıkçı barınağı ile limanın içerisine dolduğuna dikkat çeken adalılar, başlayan turizm sezonunun olumsuz etkilenmemesi için rüzgarın yönünün poyraza dönsün diye dua ediyor.
 

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