Turistlere büyük tuzak! 2.700 TL’ye Türkiye’de sahte corona aşısı!

Vatandaşlık ve vize olmadan İstanbul'da Biontech aşısı. Bu ilanı veren bir acente tarafından İranlı vatandaşlara 2.700 lira karşılığında İstanbul'da aşı vaadi veriliyor. Üstelik aşıların İstanbul'da saygın bir klinikte yapıldığı söyleniyor: “Reklamasyonda İstanbul’a gel 2700 TL karşılığında Biontech aşısı ol” deniyor.

CNN TÜRK’e konuşan Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Hüseyin Kırık bu durumun bir an önce durdurulmasını istiyor:



İKİ GÜN ARAYLA İKİ DOZ



Saygın bir klinikte yapıyoruz bakın İstanbul’da saygın bir klinikte yapıyoruz, ikinci dozu da iki gün sonra yapıyorsunuz. İki gün arayla maalesef Biontech aşısı yapıldığı iddia ediliyor ve kişi başı 2.700 TL para alınıyor.”



DOLANDIRICILAR SORUNLARA KARŞI ÖNCEDEN TEDBİR ALIYOR



“En vahim olandan bu aşılama yapıldıktan sonra kesinlikle parayı iadesi yapılmamakta onunla birlikte eğer aşılanan kişi sağlık problemi geçirirse hiçbir şekilde bizimle ilgisi alakası olmayacak bir sorumluluk kabul edilmemektedir yazmaktadır.”



HAYATİ TEHLİKE VAR



“Yani bunu nasıl yapabiliyorlar yani bunu yapmak hangi vicdani ve ahlaki soruyor 2700 TL uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insana insanlara enjekte ediyorlar. Bütün dünyaya ve bütün ülkeye duyurmaya çalışıyoruz yetkililere duyurmaya çalışıyoruz ülke turizmi bizim için milli bir iştir turizm bizim için milli bir iş olduğu kadar bunu gözetmek her Türk vatandaşının görevidir!”