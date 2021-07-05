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Turistler akın etti! 4 günde rekor kırdı
Normalleşmeyle birlikte yerli ve yabancı turistler Antalya’ya akın etti. Turizm cenneti olarak bilinen kentte, ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla rekor seviyeye ulaştı.
Bu yılın 6 ayında turist sayısının 1 milyon 550 bine ulaştığı Antalya'da, temmuzun ilk 4 gününde, geçen yıl aynı ayda gelen toplam turist sayısından daha fazla ziyaretçi ağırlandı. Antalya'ya geçen yıl temmuzda 226 bin turist gelirken, bu sene temmuzun 4 gününde 235 bin sayısına ulaşıldı.