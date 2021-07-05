Turistler akın etti! 4 günde rekor kırdı

Bu yılın 6 ayında turist sayısının 1 milyon 550 bine ulaştığı Antalya'da, temmuzun ilk 4 gününde, geçen yıl aynı ayda gelen toplam turist sayısından daha fazla ziyaretçi ağırlandı. Antalya'ya geçen yıl temmuzda 226 bin turist gelirken, bu sene temmuzun 4 gününde 235 bin sayısına ulaşıldı.