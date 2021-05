Turiste 2 bin lira veren ülke var! Turizm sektöründe gözler temmuz ayında...

'TURİZMİN TAHAMMÜLÜ KALMADI'

'TURİSTE PARA VEREN BİLE VAR'

'TEMMUZ'DA TÜRKİYE'NİN KAPISI ÇALINACAK'

700 MİLYONLUK SEYAHAT TAHMİNİ

'30 MİLYON TURİST GELEBİLİR'

Akdeniz ülkelerinin, bu yıl diğer bölgelerin kapalı veya uzak olması dolayısıyla önemli ölçüde öne çıkacağına işaret eden Yavuz, şu tahminleri sıraladı:

“Yunanistan ve Adalar , İtalya, Portekiz , İspanya, Hırvatistan , Türkiye, Mısır ve Bulgaristan en güçlü adaylar. Bu ülkeler 4 ay içinde 100- 200 milyon turisti ağırlayabilir mi? Türkiyesiz çok zor. O yüzden bu ülkeler içinde yatak kapasitesi ve uçak bağlantıları en güçlü ülke olan Türkiye'ye ihtiyaç var. Tahmin yapmak, öngörüde bulunmak bu yıl gerçekten çok zor, veriler her an değişiyor. 6 milyon da olur, 30 milyon da. Bu artık biraz bizim diplomatik başarımıza bağlı. Her şey yolunda seyrederse, 2020 yılının biraz üstünde sezonu kapatabiliriz ki, bu bile büyük başarı olur" dedi.