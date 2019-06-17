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TÜRGEV'den, ortak yayındaki iddialara yönelik açıklama

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 2:43 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 9:28

TÜRGEV'den yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakfımıza, yayında (Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) ifade edildiği gibi herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştı. Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz" denildi.


Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV),  İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakfa herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme  yapmadığını açıkladı. TÜRGEV'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da 23  Haziran’da yapılması planlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde  gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında, CHP İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vakıf hakkında bazı açıklamalar yaptığı  belirtildi.
 
23 yıldır İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce genç kız öğrencinin  eğitimine destek vermek üzere gece-gündüz çalışan vakfın dile getirilen ithamları  hak etmediğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''Vakfımız, sunduğu imkanlarla dünyaya kucak açmış, 49 yükseköğretim,  11 ortaöğretim yurduyla tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran,  sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi kendisine şiar  edinmiş bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakfımıza, yayında ifade  edildiği gibi herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul  Büyükşehir Belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık,  şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla benzeri pek çok sivil toplum kuruşu  ile olan iş birliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür.
 
  Vakfımızın isminin birkaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez  yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir. İstanbul gibi  vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya  çalışılması, vakıfların 'kirli vakıf',  'temiz vakıf' gibi subjektif yorumlara  açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbul'umuza büyük bir haksızlıktır. Sayın  CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği  olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet  ediyoruz.''
 

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