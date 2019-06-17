TÜRGEV, CHP adayının TV'deki açıklamalarına tepki gösterdi

İstanbul’da 23 Haziran’da yapılması planlanan Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı vakfımız hakkında bazı açıklamalar yapmıştır.