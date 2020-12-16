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TÜRGEV Başkanı Altun: Salgın döneminde kadınların iş yükü iki kat arttı

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 17:15 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 17:15

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Dr. Fatmanur Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kadınların iş yükünün iki kat arttığını söyledi.


Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı  Dr. Fatmanur Altun, Trakya Üniversitesince online düzenlenen "Pandemide Kadın  Olmak" konulu panelde yaptığı sunumda, salgının kadınları olumsuz etkilediğini,  salgınla birlikte online çalışma dönemine geçildiğini ve iş ortamının eve  taşındığını ifade etti.
 
Kadınların hem ev işi hem de normal işleriyle ilgilenmek zorunda  kaldığını aktaran Altun, "Bu durumda kadınların üzerine ekstra bir yük biniyor.  Kadınların stresi daha da arttı. Ev yaşamıyla iş yaşamının sınırları artık  muğlaklaşmış bir duruma geldi.  İş yaşamı evi de yutacak bir hale geldi." dedi.
 
Altun, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin yaptığı araştırmanın  sonuçlarının salgının kadınlar üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyduğunu  belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Araştırmalara göre, dünya üzerinde her yıl 16 milyar saat ücretsiz iş  yapılıyor. Bunlar ev işleri, çocukların ve ev fertlerinin bakımı gibi işler.  Pandemi öncesi bunların zaten dörtte üçünü kadınlar yapıyordu. Salgın döneminde  kadının iş yükü iki katına çıkmış durumda. Hakikaten taşıması çok zor bir yük.  Bunun dışında kadınlarda işten ayrılmalar da çok ciddi artmış durumda. Çünkü bazı  işler online çalışmaya uygun değil ve o nedenle evdekilerin bakımı için kadınlar  işlerinden ayrılabiliyor."
 
Altun, eylül ayında Amerika'da bakım yükü dolayısıyla 200 bin erkek  ile 865 bin kadının iş gücünden ayrıldığının altını çizerek, "Bunun tek nedeni  evdeki çocuklara ve yaşlılara kim bakacak durumu. Her iki erkeğe karşılık dokuz  kadın işten ayrılmış. Akademide kadınların makale sayısı oranı yüzde 50  azalırken, erkeklerin makale sayısı oranı yüzde 50 artmış. Bunlar insanların akıl  ve ruh sağlığını da etkiliyor. Karantina ve kısıtlama dönemleriyle birlikte  depresif hissetme oranı erkeklerde yüzde 40 kadınlarda yüzde 57 olarak  gerçekleşmiş. Rakamlar gerçekten hiç iç açıcı değil." ifadelerini kullandı.

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TÜRGEV Fatmanur Altun koronavirüs
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