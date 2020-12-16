TÜRGEV Başkanı Altun: Salgın döneminde kadınların iş yükü iki kat arttı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Dr. Fatmanur Altun, Trakya Üniversitesince online düzenlenen "Pandemide Kadın Olmak" konulu panelde yaptığı sunumda, salgının kadınları olumsuz etkilediğini, salgınla birlikte online çalışma dönemine geçildiğini ve iş ortamının eve taşındığını ifade etti.

Kadınların hem ev işi hem de normal işleriyle ilgilenmek zorunda kaldığını aktaran Altun, "Bu durumda kadınların üzerine ekstra bir yük biniyor. Kadınların stresi daha da arttı. Ev yaşamıyla iş yaşamının sınırları artık muğlaklaşmış bir duruma geldi. İş yaşamı evi de yutacak bir hale geldi." dedi.

Altun, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarının salgının kadınlar üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmalara göre, dünya üzerinde her yıl 16 milyar saat ücretsiz iş yapılıyor. Bunlar ev işleri, çocukların ve ev fertlerinin bakımı gibi işler. Pandemi öncesi bunların zaten dörtte üçünü kadınlar yapıyordu. Salgın döneminde kadının iş yükü iki katına çıkmış durumda. Hakikaten taşıması çok zor bir yük. Bunun dışında kadınlarda işten ayrılmalar da çok ciddi artmış durumda. Çünkü bazı işler online çalışmaya uygun değil ve o nedenle evdekilerin bakımı için kadınlar işlerinden ayrılabiliyor."