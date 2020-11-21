Gazetevatan.com » Magazin » Turgay Tanülkü yaşadığı ilginç hırsızlık olayını anlattı! 'Hocam senin olduğunu anlamadık'
Turgay Tanülkü yaşadığı ilginç hırsızlık olayını anlattı! 'Hocam senin olduğunu anlamadık'
Usta oyuncu Turgay Tanülkü başından geçen ilginç hırsızlık olayını anlattı: "Eve hırsız girmiş. Olay günü bir süre sonra eşyalarını çaldığımız kim diye bakmışlar benim fotoğrafımı görünce eve geri göndermişler."
Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Şahin Ağa'sı Turgay Tanülkü'nün başından bundan birkaç yıl önce çok ilginç bir hırsızlık hikayesi geçti. O dönem Bayrampaşa Cezaevi'ne oyun koyan usta oyuncu, her gün provalara gidip geliyor.