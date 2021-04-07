Turex ne zaman işlem görecek? Turex hisse kodu ne? Turex halka arz sonuçları belli oldu mu?

2021 halka arzda yaşanan artış yatırımcının gündeminde... Yeni halka arz edilecek hisseleri yakın markaja alan yatırımcı şirketlerin halka arz süreçlerini yakından takip ediyor. Halka arz edilen şirketlerden biri de Turex oldu. Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Peki, Turex hisse borsada ne zaman işlem görecek? Turex hisse fiyatı ne? Turex borsa kodu ne? İşte detaylar...

Hem halka arzlarda hem de halka arzlardan elde edilen gelirlerde 2020 oldukça verimli geçti. 2021 yılı halka arzlar yatırımcının ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Bu şirketlerden biri de Turex oldu. Halka arz işlemleri için talep toplayan Turex'in borsa da işlem göreceği tarih yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Turex hisse borsada ne zaman işlem görecek? Turex hisse fiyatı ne? Turex borsa kodu ne? İşte Turex'in borsada işlem göreceği tarih ile ilgili merak edilenler...

2021 halka arzları yoğun ilgi görüyor. Halka arzlarda yaşanan ani yükseliş pek çok yatırımcıyı borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesini sağlıyor. Talep toplayan şirketlerin ne zaman borsada işlem göreceği de merak ediliyor. Bu şirketlerden biri de Turex Turizm.

TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI

Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.

TUREX HİSSE FİYATI NE KADAR, BORSA KODU NE?

Turex halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL

TUREX.HE koduyla işlem görecek

TALEP TOPLAMA SÜRECİ BİTTİ

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır.

Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.

TUREX HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Turex hisselerinin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.