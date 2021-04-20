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Türbe videosuyla büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

DHA |  20 Nisan 2021 Salı - 8:47 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 8:52

Adana’da Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle dalga geçtiği için tepki gösterilen H.Ş. isimli genç kadın, gözaltına alındı.


Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana’nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi’nde çekildiği öne sürülen videoda askılı tişörtlü bir kişi türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor. Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi.
 
GÖZALTINA ALINDI
 
Çoban Dede Türbesi içinde çekip, sosyal medyada paylaştığı video ile Ramazan ayında İslami değerlerle dalga geçtiği için tepki gösterilen H.Ş. isimli genç kadın, gözaltına alındı. H.Ş.'nin sorgusu tamamlandıktan sonra Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi gereği 'Dini değerleri alenen aşağılama ' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

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