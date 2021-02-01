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- TÜRASAŞ işçi alıyor! İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları!
TÜRASAŞ işçi alıyor! İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları!
01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:15 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:15
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'ne (TÜRASAŞ) Sivas, Eskişehir ve Sakarya bölge müdürlüklerine işçi alımı yapılacak. Peki, TÜRASAŞişçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları...
TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına işçi alımı yapılacak. TÜRASAŞ işçi alımı ilanı İŞKUR'da yayınlandı. Belirtilen kadrolarda alınacak işçiler Sivas, Eskişehir ve Sakarya bölge müdürlüklerinde istihdam edilecek. Peki, TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları...
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'ne (TÜRASAŞ) kaynakçı, motor test teknisyeni, raylı sistemler ve mekatronik teknisyeni, marangoz, CNC operatörü, elektronik teknisyeni, tesviyeci ve elektrik teknisyeni kadrolarına KPSS'siz işçi alınacak.
TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Talep şartlara durumu uyan adaylar, 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle 5 gün içerisinde www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar ilanda belirtilen yalnızca bir meslek ve kadro ilanına başvuru yapabilecekler.
Adayların belge kontrolü Noter Kurası sonrasında Sınav Kurulu tarafından yapılacak.
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