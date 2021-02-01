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TÜRASAŞ işçi alıyor! İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 16:15 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 16:15

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'ne (TÜRASAŞ) Sivas, Eskişehir ve Sakarya bölge müdürlüklerine işçi alımı yapılacak. Peki, TÜRASAŞişçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları...


TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına işçi alımı yapılacak. TÜRASAŞ işçi alımı ilanı İŞKUR'da yayınlandı. Belirtilen kadrolarda alınacak işçiler  Sivas, Eskişehir ve Sakarya bölge müdürlüklerinde istihdam edilecek. Peki, TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜRASAŞ personel alımı şartları...
 
 
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi'ne (TÜRASAŞ) kaynakçı, motor test teknisyeni, raylı sistemler ve mekatronik teknisyeni, marangoz, CNC operatörü, elektronik teknisyeni, tesviyeci ve  elektrik teknisyeni kadrolarına KPSS'siz işçi alınacak. 
 
TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Talep şartlara durumu uyan adaylar, 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle 5 gün içerisinde www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar ilanda belirtilen yalnızca bir meslek ve kadro ilanına başvuru yapabilecekler. 
 
Adayların belge kontrolü Noter Kurası sonrasında Sınav Kurulu tarafından yapılacak.
 
 

BÖLGE

SAYI

MESLEK

OKUL

BAŞVURU

SİVAS

15

KAYNAKÇI

Metal Teknolojileri

SİVAS İLİNDE veİLÇELERİNDE İKAMET EDENLER

SAKARYA

3

KAYNAKÇI

Metal Teknolojileri

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

SAKARYA

1

MOTOR TEST TEKNİSYENİ

Motor

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

SAKARYA

4

RAYLI SİSTEMLER ve MEKATRONİK
TEKNİSYENİ

Raylı Sistemler Mekatronik

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

SAKARYA

1

MARANGOZ

Marangoz

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

SAKARYA

3

BİLGİSAYARLI MAKİNE (CNC
OPERATÖRÜ)

CNC Operatörü

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

SAKARYA

2

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

Elektronik

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

SAKARYA

1

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

Elektrik

SAKARYA İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

ESKİŞEHİR

5

TESVİYECİ

Tesviye Torna Tesviye Makine
Makine Teknolojisi
Makine Bakım Onarım

ESKİŞEHİR İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET EDENLER

ESKİŞEHİR

4

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

Elektrik
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Bobinaj
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü

ESKİŞEHİR İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET EDENLER

ESKİŞEHİR

1

CNC TEZGAH OPERATÖRÜ

CNC OPERATÖRÜ
Makine Teknolojisi
Bilgisayarlı Makine İmalatı

ESKİŞEHİR İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

ESKİŞEHİR

5

RAYLI SİSTEMLER ve MEKATRONİK
TEKNİSYENİ

Motorlu Araçlar Teknolojisi

ESKİŞEHİR İLİNDE ve İLÇELERİNDE İKAMET
EDENLER

 
 
 

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