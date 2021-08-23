Turan Hançerli kimdir, nereli, kaç yaşında? Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli hangi partiden?

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldı, İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Yarışmanın ardından ise Hançerli, "33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’ndaki bu eşsiz deneyimi keyifle tamamladım" şeklinde paylaşımda bulundu. Peki, Turan Hançerli kimdir? Turan Hançerli kollarını nasıl kaybetti?

Turan Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda katıldı, Boğaz'ı yüzerek geçti. Turan Hançerli kimdir, nereli, kaç yaşında? Turan Hançerli hangi partiden?

Turan Hançerli kimdir, Turan Hançerli kollarını nasıl kaybetti?

1975'te Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Sahilköy'de çiftçi bir ailede doğmuştur. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu ve liseyi Tokat'ta ailesinin evinde yalnız başına tamamlamıştır. Bu dönemde Yemek yapmak, Soba yakmak, temizlik gibi deneyimleri öğrendiğini aktarmıştır. İlk olarak Hacettepe üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünü kazandı.

1993 yılında köyünde geçirdiği kazada iki kolunu Patoz makinesine kaptırması sonucu kaybetmiştir. Sosyal sorumluluk projesi sayesinde Almanya'da protez kolları takıldıktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek 1999 yılında buradan mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Türkiye Sakatlar Derneği Genel başkan yardımcılığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk'tan sorumlu genel sekreter olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda marka ve patent vekili olan Hançerli, 2000-2003 arası özel bir şirkette Hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Ankara'da kurduğu Hançerli Hukuk Bürosu'nu 2007 yılında İstanbul'a taşımıştır. Deniz Hançerli ile evli olup 2 çocuk babasıdır. Hançerli, 22 Ağustos 2021 tarihinde 33. Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışması'na katılarak İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmiştir.

Siyasi hayatı

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduktan sonra 2012-2013 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar ilçesi İnsan hakları Komisyonu başkanlığı yapmıştır. 2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avcılar belediye meclis üyesi seçilmiş Hukuk komisyonu, Engelliler ve Çevre komisyonları başkanlığı yapmıştır. 2018 genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olmuştur. 2019 yerel seçimleri'nde Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimde Avcılar belediye başkanı seçildi.